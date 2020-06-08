13 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Евгений Ройзман, &quot;История Сталинизма&quot;, УрФУ (2015) | Фото: Накануне.RU

"Надеюсь, никого не снес". Ройзман заявил, что заразился коронавирусом

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что заразился коронавирусом.

Как написал Ройзман в своем Твиттере, несколько дней назад у него слегка заложило уши, заболело горло и поднялась температура. По его словам, он выздоровел за два дня, а после этого решил сдать тест на COVID-19.

"Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Надеюсь, никого не снес", - добавил Ройзман.

По его словам, симптомов инфекции у него не было.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что коронавирус подтвердился у депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина.

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"Надеюсь, никого не снес". Ройзман заявил, что заразился коронавирусом

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Теги: Ройзман, коронавирус, тест



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