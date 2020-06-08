"Надеюсь, никого не снес". Ройзман заявил, что заразился коронавирусом

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что заразился коронавирусом.

Как написал Ройзман в своем Твиттере, несколько дней назад у него слегка заложило уши, заболело горло и поднялась температура. По его словам, он выздоровел за два дня, а после этого решил сдать тест на COVID-19.

"Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Надеюсь, никого не снес", - добавил Ройзман.

По его словам, симптомов инфекции у него не было.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что коронавирус подтвердился у депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина.