13 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Коллаж, голосование по Конституции, QR-бюллетень (2020) | Фото: Накануне.RU

Москвичи не будут голосовать в шатрах на улице – Мосгоризбирком

В московской городской избирательной комиссии выступили против организации в столице уличных избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы Мосгоризбиркома Юрия Егорова, горожанам создадут условия для голосования на стационарных участках.

"Мы категорически против всяких шатров для голосования на улицах. Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования на стационарных участках. И необходимости проводить такое голосование не будет", - заявил глава комиссии на заседании Общественной палаты Москва.

Следует отметить, что ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что по плану ЦИК пропускная способность участков должна быть 8-12 человек в час. Это примерно 1 тыс. проголосовавших за семь дней, что будет идти голосование. По данным Мосгоризбиркома, в столице сейчас проживает более 7,3 млн человек, имеющих право голоса.

Егоров также рассказал, что проголосовать по поправкам можно будет на восьми избирательных участках в аэропортах столицы (по предварительной записи).

Что касается электронного голосования, то идти оно будет шесть дней, 1 июля проголосовать онлайн уже будет нельзя, заявил председатель комиссии.

Ранее ЦИК выбрал для проведения электронного дистанционного голосования по поправкам в Конституцию два региона – Москву и Нижегородскую область.

Егоров отметил, что видеонаблюдение на участках будет осуществляться все семь дней голосования.

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Москвичи не будут голосовать в шатрах на улице – Мосгоризбирком

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Теги: мосгоризбирком, юрий ермолов, цик, поправки в конституцию



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