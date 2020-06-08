13 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2004) | Фото: www.religio.ru

На Украине задумали тотальную перекройку административных границ

Министерство развития общин и территорий Украины разработало проект укрупнения районов внутри областей. Согласно проекту, страну ждет полная перекройка внутренних границ.
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Минимальное население районов предлагается установить на уровне 150 тыс. человек. Во главе каждого района будет стоять префект - фактически "смотрящий" или "следящий" за районом от президента, который может даже отменять решения местных советов, а если Конституционный суд признает их незаконными, то они вообще распускаются. Это новшество вводится в рамках "децентрализации" и сводится к изменению механизма управления из Киева и еще большему урезанию прав регионов.

Всего на Украине сейчас 490 районов. После перекройки границ их количество уменьшится до 118. Так, в Киевской области вместо 25 районов останется 6. На бумаге Киев изменит и границы районов в российском Крыму, а также в бывших Донецкой и Луганской областях.

Одна из причин называется такая: райгосадминистрации теряют свою актуальность из-за создания объединенных территориальных общин. Также власти ссылаются на "разнокалиберность" районов по населению.

Как сообщало Накануне.RU, жители Болградского района Одесской области протестуют против укрупнения районов, вследствие чего болгары станут меньшинством. Сейчас в районе 66% населения - болгары.

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На Украине задумали тотальную перекройку административных границ

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Теги: Украина, децентрализация, граница



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