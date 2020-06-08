На Украине задумали тотальную перекройку административных границ

Министерство развития общин и территорий Украины разработало проект укрупнения районов внутри областей. Согласно проекту, страну ждет полная перекройка внутренних границ.

Минимальное население районов предлагается установить на уровне 150 тыс. человек. Во главе каждого района будет стоять префект - фактически "смотрящий" или "следящий" за районом от президента, который может даже отменять решения местных советов, а если Конституционный суд признает их незаконными, то они вообще распускаются. Это новшество вводится в рамках "децентрализации" и сводится к изменению механизма управления из Киева и еще большему урезанию прав регионов.

Всего на Украине сейчас 490 районов. После перекройки границ их количество уменьшится до 118. Так, в Киевской области вместо 25 районов останется 6. На бумаге Киев изменит и границы районов в российском Крыму, а также в бывших Донецкой и Луганской областях.

Одна из причин называется такая: райгосадминистрации теряют свою актуальность из-за создания объединенных территориальных общин. Также власти ссылаются на "разнокалиберность" районов по населению.

Как сообщало Накануне.RU, жители Болградского района Одесской области протестуют против укрупнения районов, вследствие чего болгары станут меньшинством. Сейчас в районе 66% населения - болгары.