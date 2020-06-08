13 Сентября 2020
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уралкалий, вагон, минеральные удобрения (2020) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» стал участником проекта по оказанию помощи африканским фермерским хозяйствам

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, принял решение присоединиться к проекту «Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future», передает корреспондент Накануне.RU. Проект был инициирован компанией Yara (Норвегия).

Программа реализуется под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН и ряда отраслевых объединений и ассоциаций африканского континента. В рамках проекта планируется обеспечить местных производителей сельскохозяйственной продукции минеральными удобрениями, релевантными цифровыми решениями, а также оказать информационную и агрохимическую поддержку с целью обеспечения продовольственной безопасности в условиях развития пандемии COVID-19 на фоне мирового экономического кризиса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий", компания как один из лидеров калийной отрасли намерена внести существенный вклад в повышение уровня эффективности фермерских хозяйств стран Африки, обеспечение максимального удовлетворения спроса на их продукцию, повышение их доходности, укрепление здоровья и иммунитета местного населения за счет более качественного питания, а также обеспечение доступа к нему максимально уязвимых групп населения стран континента.

Дмитрий Осипов(2013)|Фото:uralkali.comГенеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов подчеркнул: "Обеспечение мировой продовольственной безопасности в Африке в условиях текущего экономического кризиса и пандемии коронавируса является одной из острейших и актуальных проблем. В рамках нашего участия в инициативе норвежских коллег мы планируем оказать комплексную поддержку фермерам Замбии, Мозамбика, Зимбабве, Нигерии и Танзании".

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«Уралкалий» стал участником проекта по оказанию помощи африканским фермерским хозяйствам

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Теги: уралкалий, африканские фермеры, проект , дмитрий осипов, оон



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