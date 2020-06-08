Кремль: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики
В Кремле заявили, что ЧП с разливом дизельного топлива в Норильске не повлияет на планы России по освоению Арктики.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "планы по-прежнему амбициозные".
Представитель Кремля заверил, что они будут реализовываться и дальше, но при строжайшем соблюдении всех экологических норм, передает РИА Новости.
Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.
Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске из-за которой произошел разлив дизельного топлива, могла стать изношенность оборудования, сообщили в Ростехнадзоре.
ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.