Работники "скорой" Златоуста пожаловались, что не получили выплаты за работу с COVID-19

Сотрудники скорой помощи в Златоусте пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат за работу с коронавирусом. Видеообращение медиков опубликовал "Гражданский патруль", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам медработников, многие фельдшеры и водители скорой помощи не получили обещанные выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса. Отказ в выплатах им объяснили тем, что они не работают в специализированной бригаде.

"Но линейные бригады также находятся в зоне риска и контактируют с больными COVID-19", - возмущены сотрудники скорой помощи.

В "Гражданском патруле" отметили несовершенство системы выплат и предлагают правительству изменить подход к порядку дополнительных выплат врачам, работающих в условиях пандемии covid-19.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Златоуста Руслан Хазиев заявил, что конкретных жалоб от работников к ним не поступало.

"Всем сотрудникам, кто работает на станции скорой медицинской помощи Златоуста, доплаты произведены в полном объёме по федеральным и региональной программам. Все платёжные документы имеются", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что два участника видеообращения не являются их работниками.

"В частности, женщина, читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой в социальных сетях, у нас на ССМП никогда не работала. По данному факту будет проводиться более углублённая проверка", - добавил он.