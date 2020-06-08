13 Сентября 2020
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Первая страна в мире полностью отменяет все ограничения из-за коронавируса

С 9 июня власти Новой Зеландии полностью отменяют все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Единственное, что пока останется, - это закрытые границы. Внутри страны возобновится такая же жизнь, которая была до появления коронавируса.

Всего в стране коронавирусом заразились 1,5 тыс. человек, умерли 22 человека. Последние 17 дней вообще нет случаев заражения.

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Первая страна в мире полностью отменяет все ограничения из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, Новая Зеландия



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