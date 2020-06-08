Глава Нефтеюганска ушел на самоизоляцию из-за заболевшего коронавирусом заместителя

Руководство администрации Нефтеюганска ушло на самоизоляцию из-за официально подтвержденного случая COVID-19 у заместителя главы Андрея Пастухова. Эту информацию Накануне.RU подтвердил мэр города Сергей Дегтярев.

"Администрация выполняла больше координационную роль. Такую же координационную роль можно выполнять и на удаленке. Сейчас работаю из дома, самочувствие нормальное. Насколько я знаю, у всех, кто сейчас на самоизоляции", - прокомментировал градоначальник.

В настоящий момент мэр и его команда ждут результатов тестов на COVID-19.

Напомним, в Югре число больных увеличилось на 129 человек за сутки и составляет 3 тыс. 475 человек.