Мишустин поручил немедленно разработать законопроект по предотвращению разлива нефтепродуктов

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил разработать в короткие сроки законопроект, который бы предотвращал разливы нефтепродуктов, подобные тому, что произошел в Норильске.

На прошлой неделе соответствующее поручение правительству дал Владимир Путин.

"Президент поручил правительству совместно с парламентариями в самые короткие сроки завершить работу по внесению изменений в природоохранное законодательство. Необходимо провести эту работу в кратчайшие сроки, чтобы мы могли представить поправки в Государственную думу до окончания текущей парламентской сессии", - сказал Мишустин на понедельничном совещании с премьер-министрами. Поручение отдали на личный контроль вице-премьера Виктории Абрамченко.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.