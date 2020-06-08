13 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Брюссель, беспорядки, столкновения, протестующие, полиция (2014) | Фото: korrespondent.net

Города Европы охватили акции протеста

Во многих европейских столицах на выходных прошли акции протеста после гибели в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда из-за крайне жесткого обращения полиции. Кое-где они перешли в беспорядки.
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Перед посольством США в Мадриде собрались несколько тысяч человек. В Риме тысячи человек молча стояли на коленях с поднятыми кулаками девять минут, символизируя время удушения Флойда. Акции прошли в Милане, Будапеште, Копенгагене, Глазго, Берлине, Лондоне, других городах почти всех стран Западной Европы.

Причем в Лондоне протестующих разгоняли лошадьми и дубинками. Вначале акция проходила мирно, но затем под ноги лошадям начали бросать сигнальные ракеты, а самих полицейских забрасывать камнями и другими предметами. В какой-то момент полиции пришлось буквально убегать от протестующих. Травмы получили 14 полицейских, около 30 протестантов были задержаны. В Бристоле протестующие повалили статую мецената и работорговца Эдварда Колстона (1636 - 1721) и сбросили в реку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни у кого нет права нападать на полицейских, а хулиганы дискредитировали мирные акции и предали те идеалы, ради которых собираются.

Беспорядки были в Берлине. По меньшей мере 28 правоохранителей получили ранения.

В Брюсселе акция выдалась радикальной. Протестующие забрались на статую бельгийского короля-колонизатора Леопольда II (правил в 1865-1909 гг.), выкрикивая "убийца" и размахивая флагом Демократической Республики Конго, а памятник обрисовали надписями. Другие бюсты короля облили красной краской. В городе громили и грабили магазины, забрасывали камнями полицию, та в ответ разгоняла погромщиков дубинками и водометами. Напомним, что в Бельгии до 1960-х гг. показывали африканцев в зоопарке, это же делали по отношению к своим колониям и другие "цивилизованные" европейские страны.

Поводом для беспорядков стали убийство в США Флойда и протест против насилия и притеснения чернокожих, но многие жители Европы уже недовольны расовой и этнической структурой населения Европы и "угнетенным" положением мигрантов. При этом расово-этнический состав населения быстро изменяется не в пользу белых.

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Города Европы охватили акции протеста

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Теги: Европа, беспорядки, протест, Джордж Флойд



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