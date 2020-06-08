13 Сентября 2020
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армен джигарханян, актер (2011) | Фото:kinopoisk.ru

СМИ: Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал Baza, у него случился инсульт. Утверждается, что Джигарханян находится в реанимации. Комментариев от родных и близких артиста пока не поступало.

В августе 2019 года актер и режиссер был госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник. Сообщалось об обострении у него хронического заболевания на фоне сердечнососудистой и почечной недостаточности.

С начала 2018 года Джигарханян был пять раз госпитализирован в связи с плохим самочувствием. В октябре 2018-го народного артиста СССР доставили в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести.

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СМИ: Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

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Теги: армен джигарханян, инсульт



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