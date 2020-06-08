13 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: telegram-канал RIA_Kremlinpool

Никак не доработают: план восстановления экономики будут дополнять до 19 июня

Несмотря на то, что президенту России национальный план восстановления экономики представили еще 1 июня, документ продолжает дорабатываться. Закончить эту работу глава правительства Михаил Мишустин поручил до 19 июня, передает ТАСС.
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"Минэкономразвития России - организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, с учетом проводимых президентом РФ отраслевых совещаний, и доложите в правительство РФ. Срок - 19 июня 2020 года", - говорится в поручении премьер-министра.

В Минэкономразвития сообщили, что "доработка уже началась".

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Никак не доработают: план восстановления экономики будут дополнять до 19 июня

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Теги: план по восстановлению экономики, михаил мишустин, владимир путин, правительство



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