Никак не доработают: план восстановления экономики будут дополнять до 19 июня

Несмотря на то, что президенту России национальный план восстановления экономики представили еще 1 июня, документ продолжает дорабатываться. Закончить эту работу глава правительства Михаил Мишустин поручил до 19 июня, передает ТАСС.

"Минэкономразвития России - организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, с учетом проводимых президентом РФ отраслевых совещаний, и доложите в правительство РФ. Срок - 19 июня 2020 года", - говорится в поручении премьер-министра.

В Минэкономразвития сообщили, что "доработка уже началась".