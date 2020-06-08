13 Сентября 2020
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Екатеринбург, рисунок (2020) | Фото: пресс-служба &quot;Лиги друзей Екатеринбурга&quot;

В столице Урала стартовал проект "Лига друзей Екатеринбурга"

Организаторы поставили себе амбициозную цель - вернуть в жизнь города его "выпускников", тех, кто когда-то жил или учился в нем, а затем уехал, но помнит и любит родной край. Проект позволит принять участие в судьбе Екатеринбурга, находясь в любой точке земного шара. Люди, чья жизнь или профессиональные интересы были связаны с Екатеринбургом, будут помогать активным горожанам в реализации их инициатив, выступив в роли экспертов, консультантов, а порой и соавторов. Специально для этого создана платформа. Всех, кто присоединится к Лиге, ждет участие в вебинарах, лекции и дискуссии на интересующие темы.

"Главная задача – использовать потенциал тех, кто уже уехал из города, но готов помогать развитию нашего мегаполиса. Мы хотим помочь организаторам интересных проектов с их реализацией, а авторам новых идей - обеспечить удачный старт. Если у вас пока нет готовых инициатив, они могут появиться в ходе наших дискуссий. Мы беремся за обсуждение самых актуальных проблем и решение самых сложных задач", - рассказывает о "Лиге друзей Екатеринбурга" руководитель проекта политолог, руководитель "Экспертного клуба Екатеринбурга" Анатолий Гагарин.

По его словам, сегодня у каждого есть уникальная возможно присоединиться к этому проекту, чтобы воплотить свои идеи в жизнь с участием настоящих профи. Вы можете предложить собственный проект или присоединиться к команде, с которой у вас совпадают интересы, цели и задачи. Далее мы подберем вам группу экспертов и устроим онлайн-сессию, во время которой вы получите ответы на свои вопросы и советы, которые, несомненно, помогут вам в вашем деле, а возможно найдете единомышленников и новых членов вашей команды.

Проект "Лига друзей Екатеринбурга" реализуется Ассоциацией "Институт политических исследований и гуманитарных проектов" при поддержке Музея истории Екатеринбурга на средства, полученные от "Фонда президентских грантов". К Лиге уже присоединились порядка 100 человек. Первая онлайн-встреча, посвященная теме городского благоустройства, состоится 17 июня.

екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.ru

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В столице Урала стартовал проект "Лига друзей Екатеринбурга"

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Теги: Лига друзей Екатеринбурга, Анатолий Гагарин



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