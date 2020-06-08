13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

Полиция ищет неизвестных, напавших на сотрудника екатеринбургской гордумы

Полиция проводит розыск злоумышленников, напавших на сотрудника Екатеринбургской городской думы.

Сегодня стало известно, что на пресс-секретаря ЕГД Дмитрия Егоркина совершено нападение. Неизвестные набросились на него возле дома и избили.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, по факту случившегося сейчас проводится проверка.

"Пострадавший направлен на судебно-медицинское исследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев произошедшего", - отметили в ведомстве.

Как заверили в полиции, по итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение. Сам Егоркин не исключает, что нападение связано с его профессиональной деятельностью.

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Полиция ищет неизвестных, напавших на сотрудника екатеринбургской гордумы

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Теги: ЕГД, полиция, нападение



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Ранее 27.07.2020 14:29 Мск Пресс-секретарь Екатеринбургской городской думы уволился после нападения на него
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