Полиция ищет неизвестных, напавших на сотрудника екатеринбургской гордумы

Полиция проводит розыск злоумышленников, напавших на сотрудника Екатеринбургской городской думы.

Сегодня стало известно, что на пресс-секретаря ЕГД Дмитрия Егоркина совершено нападение. Неизвестные набросились на него возле дома и избили.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, по факту случившегося сейчас проводится проверка.

"Пострадавший направлен на судебно-медицинское исследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев произошедшего", - отметили в ведомстве.

Как заверили в полиции, по итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение. Сам Егоркин не исключает, что нападение связано с его профессиональной деятельностью.