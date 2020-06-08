13 Сентября 2020
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Экономика
Крым, пляж (2016) | Фото: Накануне.RU

Внутрироссийский туризм будет разрешен с 1 июля – правительство

Российское правительство считает, что в июле в стране может начаться внутренний туристический сезон.

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона, - заявил в понедельник, 8 июня, глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. – С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов. Также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта. Выполнение этих требований будет тщательно контролироваться. Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля, а до 15 июня регионы должны подготовить планы открытия сезона. По словам вице-премьера, уже в 25 регионах начали работать гостиницы, более 40 субъектов уже могут по эпидемиологическим показателям претендовать на открытие отелей. Также Чернышенко добавил, что этим летом туроператоры и авиакомпании откроют минимум десяток новых направлений на Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область.

Между тем, ТАСС со ссылкой на поручение Мишустина сообщает, что Росавиации и Роспотребнадзору велено было до 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления  международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Источник издания сообщает, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.

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Внутрироссийский туризм будет разрешен с 1 июля – правительство

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Теги: внутренний туризм, михаил мишустин, чартеры, алтай, байкал



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