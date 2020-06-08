В хищениях в "Трансаэро" обвинили главного бухгалтера

Завершено расследование дела о хищении 566 млн рублей при банкротстве авиаперевозчика "Трансаэро", сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, отвечать за хищения, вероятно, придется главному бухгалтеру Андрею Ковалеву. По версии следствия, он помогал руководителю компании выводить денежные средства через сомнительные сделки.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению одного из акционеров компании, главы Межгосударственного авиакомитета Татьяны Анодиной. К тому времени предполагаемый организатор хищений экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин успел сбежать за границу.

За два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева удалось похитить путем растраты более 566 млн рублей, уточняется в обвинительном заключении.

Следствие считает, что именно из-за этого более 6 тысяч сотрудников "Трансаэро" остались без выплачиваемых при сокращении выходных пособий и зарплат.

В 2018 году Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Трансаэро", обвиняемого в невыплате зарплат. Бурдин объявлен в международный розыск.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года, когда Росавиация отозвала у перевозчика сертификат эксплуатанта. Иски о банкротстве перевозчика подали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24 и Федеральная налоговая служба. Позднее в Минтрансе заявили, что восстановление полетов авиакомпании невозможно.