13 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО Приморский край
Олег Кожемяко (2020) | Фото: primorsky.ru, Александр Сафронов

Олег Кожемяко поручил усилить контроль за соблюдением санитарных правил приморцами

В Приморье сохраняется режим повышенной готовности. С начала эпидемии диагноз COVID-19 подтвердился уже у 2442 жителей края. Чтобы не допустить серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки, следует усилить контроль за соблюдением санитарных норм гражданами и организациями. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в понедельник, 8 июня.

Отмечено, что одна из действенных мер в профилактике заболевания – работа административных комиссий. За минувшие выходные в ней было задействовано более 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии, полиции. Составлено 339 протоколов об административных правонарушениях по статье 20.6.1. Также продолжается контроль за иностранной рабочей силой, санитарно-эпидемиологического состояния на объектах торговли, бытового обслуживания.

Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших в крае – уже 2442 человека.

"На выходных была солнечная погода, люди массово вышли гулять в скверы, парки, поехали к морю. Напомню, в крае сохраняется режим повышенной готовности, несоблюдение масочного режима, “социальной дистанции” может обострить ситуацию. Мы находимся только на первом этапе ограничительных мероприятий. Нарушения могут привести к возвращению до первого этапа и приостановлению деятельности объектов", – отметила глава ведомства.

Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо усилить контроль за соблюдением санитарных правил приморцами.

"Массового скопления людей быть не должно. В местах, где оказываются услуги населению, на предприятиях торговли, сферы бытовых услуг, в общественном транспорте необходимо строго соблюдать санитарные нормы. Обязательно проводить дезинфекцию подъездов, где проживают люди на самоизоляции или карантине", – обозначил он.

первоуральск карантин(2020)|Фото: Накануне.ru

Губернатор также поручил главам муниципальных образований к началу туристического сезона сформировать реестр пляжей, отдыхать на которых будет безопасно.

"Нужно провести мониторинг туристических баз, пляжей, палаточных городков на предмет легализации, соблюдения санитарных норм и готовности к приему посетителей. Когда этим объектам будет разрешено работать, на них должна проводиться бесконтактная термометрия, сотрудники должны быть протестированы и обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Нельзя допустить, чтобы поток туристов вызвал новые вспышки эпидемии", – заявил глава Приморья.

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Олег Кожемяко поручил усилить контроль за соблюдением санитарных правил приморцами

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Теги: Олег Кожемяко, коронавирус



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