Свердловские полицейские продолжают искать обманутых пайщиков КПК "Первый", "Первый Северный" и "Первый Уральский"

Следователи свердловского Главка МВД в рамках возбужденного уголовного дела продолжают работу по поиску обманутых пайщиков КПК "Первый", "Первый Северный" и "Первый Уральский", чтобы установить точный материальный ущерб и количество потерпевших.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, резонансное дело о мошенничестве в особо крупном размере находится в производстве отдела по расследованию организованной преступной деятельности коррупционной направленности ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Представители КПК "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный" подозреваются в том, что в период с декабря 2016 по апрель 2019 года под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений граждан совершили хищение их денежных средств.

С целью активного привлечения населения к деятельности КПК организаторы в различных городах Свердловской области систематически проводили информационные презентации и семинары, в ходе которых расхваливали преимущества вступления в эту организацию и соблазняли возможностью получения высокого дохода с ежедневным начислением процентов. Кроме того, в средствах массовой информации на платной основе, демонстрировалось активное развитие КПК, а именно расширение сети филиалов, увеличение числа пайщиков, меценатская и общественная деятельность председателя правления Бикбулатова.

"Отлаженная технология манипуляции сознанием пайщиков на презентациях, семинарах, фуршетах и рекламные ролики позволили запустить социально-психологический механизм формирования лавинообразного эффекта, обусловившего включение массы людей в деятельность кооператива, в том числе наиболее уязвимой категории людей – пенсионеров. В ходе расследования были установлены признаки нарушений нормативных актов Банка России и законодательства о бухгалтерском учете, а именно: мнимые операции в бухгалтерском учете, выдача займов за счет неинкассированных денежных средств, неправильное оформление приходных и расходных кассовых ордеров", - сообщил полковник Горелых.

В итоге определением Арбитражного суда Свердловской области КПК "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный" признаны несостоятельными, в отношении должников введена процедура банкротства.

"Аферисты имели широкую сеть обособленных структур и большое количество пайщиков, ставших жертвами горе предприимчивых финансистов. Именно по этой причине начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков своим приказом создал следственно-оперативную группу, в состав которой включены следователи всех территориальных органов внутренних дел области. Гражданам необязательно ехать в Екатеринбург, чтобы дать показания. В каждом без исключения городе закреплен ответственный специалист", - отметил Валерий Горелых.