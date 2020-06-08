Из New York Times уволили редактора, допустившего публикацию статьи с призывом подавить беспорядки

Из газеты The New York Times уволился редактор полосы "Мнения" Джеймс Беннет, который "виноват" в том, что допустил к публикации статью сенатора-республиканца Тома Коттона с призывом подавить беспорядки. Об этом сообщает The Hill.

Статья Коттона называлась "Введите войска. Пора восстановить порядок в нации. Армия готова". В ней предлагалось использовать закон "О противодействии мятежным действиям" и задействовать армию. Сенатор написал, что у федерального правительства есть прямая обязанность защищать отдельные штаты от проявлений "внутреннего насилия".

После резонанса руководство газеты вынудило Беннета уволиться и заявило, что намерено пересмотреть принцип работы в жанре авторских колонок, усилив цензуру.

Сенатор Коттон обвинил газету в лицемерии. Он возмутился тем, что вначале его статью опубликовали, а потом вдруг объявили статью "неправильной", даже не объяснив почему.

Инцидент показателен тем, что некоторые мнения считаются недопустимыми.

Напомним, города США охватили акции протеста и погромы после гибели в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда из-за крайне жесткого обращения полиции. Они перекинулись и на Европу.