13 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Авария, инвалид-колясочник, собака, Боровский (2020) | Фото: vk.com/tumraj

Под Тюменью автомобиль сбил спортсмена-колясочника

В расположенном под Тюменью посёлке Боровский сбит спортсмен-колясочник и его собака. Животное погибло, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Авария произошла в 23.03 6 июня возле дома № 9 по улице Мира в Боровском. "Лада" сбила инвалида на коляске и собаку. Это случилось вблизи пешеходного перехода. Животное погибло, пострадавший получил травмы. 29-летний водитель легковушки, житель Заводоуковска, был пьян. Показания алкотестера – 0,58 мг алкоголя/л", - рассказала Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По данным соцсетей, пострадавший – известный в регионе спортсмен Владимир Туровский. В Тюменской области его знают как "моржа" и участника различных спортивных соревнований.

Авария, инвалид-колясочник, собака, Боровский(2020)|Фото: vk.com/tumraj

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Под Тюменью автомобиль сбил спортсмена-колясочника

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Теги: спортсмен-колясочник, Боровский, собака, смерть



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Развитие сюжета:

Ранее 08.06.2020 16:21 Мск Пострадавший в ДТП тюменский спортсмен-колясочник находится в сознании

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