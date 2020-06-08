Под Тюменью автомобиль сбил спортсмена-колясочника

В расположенном под Тюменью посёлке Боровский сбит спортсмен-колясочник и его собака. Животное погибло, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Авария произошла в 23.03 6 июня возле дома № 9 по улице Мира в Боровском. "Лада" сбила инвалида на коляске и собаку. Это случилось вблизи пешеходного перехода. Животное погибло, пострадавший получил травмы. 29-летний водитель легковушки, житель Заводоуковска, был пьян. Показания алкотестера – 0,58 мг алкоголя/л", - рассказала Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По данным соцсетей, пострадавший – известный в регионе спортсмен Владимир Туровский. В Тюменской области его знают как "моржа" и участника различных спортивных соревнований.