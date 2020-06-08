Мавзолей на Красной площади все-таки начали драпировать

В российских политических пабликах левого толка в соцсетях появились кадры с Красной площади. На них видно, как возводятся временные конструкции вокруг мавзолея Ленина. "Подготовка к параду Победы начата. Самое важное - спрятать Мавзолей В.И. Ленина", - пишет сообщество "Коммунистический мир". Вероятно, это означает, что в этом году мавзолей снова будет скрыт декорациями во время парада Победы. Напомним, Владимир Путин распорядился провести парад в честь 75-летия Победы 24 июня – в день исторического парада 1945-го года на Красной площади.

Фото: vk.com/kom_mir

Ранее в сети создавались петиции за отмену драпировки мавзолея, а к президенту неоднократно обращались с предложением приветствовать парад на трибуне "без прикрытий". Так, депутат Госдумы от КПРФ Павел Дорохин в беседе с Накануне.RU рассказал, что его коллеги обратились к президенту и от партии, и лично Геннадий Зюганов написал главе государства о том, чтобы не драпировать в этом году мавзолей: "В принципе мы и в прошлые годы выступали против, но в этот раз особенно, чтобы символизм юбилея 75-летия сохранить, не надо этого делать. У президента, в администрации президента наше обращение уже есть, мы надеемся, что оно будет положительно рассмотрено".

Отметим, во время исторического парада 24 июня 1945 года советские солдаты-победители бросали фашистские знамена к подножию Мавзолея.