В Югре выросло количество умерших носителей коронавируса

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 39 (до 1 тыс. 947), в Югре – на 129 (до 3 тыс. 475), на Ямале – на 83 (до 2 тыс. 777). В Сургуте умерла ещё одна пациентка с лабораторно подтверждённым COVID-19.

"Пациентке было 39 лет. Лечение осложнили хронические заболевания", - уточнили в департаменте здравоохранения Югры.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 985 пациентов.