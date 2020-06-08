В Пермском крае из 67 новых случаев коронавируса один найден посмертно

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 67 (до 2 тыс. 202). По данным краевого оперштаба, показатель распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 6 июня – 0,88). Также в суточной статистике учтена одна смерть носителя новой инфекции.

"У 58-летней пациентки посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти стало сопутствующее заболевание. То есть всего в крае 30 пациентов умерли от коронавируса, ещё 39 его носителей – от сопутствующих заболеваний", - уточнили в оперштабе.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 985 инфицированных.