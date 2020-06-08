13 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
скорая помощь (2015) | Фото: ridus.ru

Мужчина, стрелявший из окна по прохожим в Москве, скончался

В Москве скончался мужчина, ранее открывший стрельбу из окна квартиры на улице Строителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Врачи не смогли ему помочь.

Напомним, при штурме СОБРа он получил ранение. Стрелка госпитализировали.

По предварительным данным, злоумышленник находился в неадекватном состоянии. Он ранил двоих прохожих. Возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство, хулиганство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Mash сообщал, что стрелявшим оказался бывший гендиректор завода "Серп и молот" Дмитрий Павлов. Ранее он якобы занимал пост замруководителя столичного департамента науки и промышленной политики.

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Мужчина, стрелявший из окна по прохожим в Москве, скончался

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Теги: москва, стрелок, прохожие



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