13 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На Среднем Урале зафиксировано 249 новых случаев COVID-19 и две смерти от коронавируса

За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 249 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 203 заболевших являются жителями Екатеринбурга, остальные из Белоярского городского округа, Березовского, Лесного, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Серова, Талицкого и Шалинского городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 7 тыс. 668 случаев заболевания COVID-19. 85 человек находятся в тяжелом состоянии: 75 – в реанимационно-анестезиологических отделениях. 33 из них подключены к аппарату ИВЛ. В городской больнице Екатеринбурга №40 и лечебных учреждениях области под наблюдением специалистов находится 651 пациент со средней степенью тяжести.

Также за сутки выписано еще 34 человека. Зафиксировано два летальных случая от коронавирусной инфекции. Таким образом уральские врачи смогли вылечить 3 тыс. 273 пациента. Не смогли спасти – 43.

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На Среднем Урале зафиксировано 249 новых случаев COVID-19 и две смерти от коронавируса

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Теги: коронавирус, заболевшие



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