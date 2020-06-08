13 Сентября 2020
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Общество
Изолирующий бокс для перемещения пациентов с коронавирусом (2020) | Фото: Правительство Пермского края

За сутки от коронавируса выздоровело в два раза меньше россиян, чем заразилось

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 112 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 957 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

Москва - 2001

Московская область - 751

Санкт-Петербург - 326

Нижегородская область - 305

Свердловская область - 249

Воронежская область - 228

Ростовская область - 189

Красноярский край - 159

Саратовская область - 137

Республика Тыва - 131

Ханты-Мансийский АО - 129

Челябинская область - 123

Смоленская область - 122

Архангельская область - 121

Ивановская область - 117

Волгоградская область - 117

Тульская область - 114

Республика Дагестан - 112

Пензенская область - 110

Новосибирская область - 102

Орловская область - 97

Ульяновская область - 97

Брянская область - 94

Тверская область - 92

Калужская область - 89

Республика Башкортостан - 89

Ставропольский край - 88

Краснодарский край - 86

Чувашская Республика - 86

Самарская область - 86

Иркутская область - 85

Ямало-Ненецкий АО - 83

Забайкальский край - 80

Республика Саха (Якутия) - 80

Кировская область - 78

Кабардино-Балкарская Республика - 76

Рязанская область – 75

Карачаево-Черкесская Республика - 74

Белгородская область - 73

Алтайский край - 71

Ярославская область - 68

Пермский край - 67

Приморский край - 67

Оренбургская область - 66

Тамбовская область - 65

Владимирская область - 62

Курская область - 60

Липецкая область - 60

Хабаровский край - 59

Новгородская область - 58

Омская область - 58

Республика Татарстан - 53

Ленинградская область - 50

Томская область - 49

Республика Бурятия - 48

Мурманская область - 46

Амурская область - 46

Республика Мордовия - 45

Республика Адыгея - 44

Астраханская область - 44

Республика Марий Эл - 43

Камчатский край - 43

Республика Северная Осетия - 41

Тюменская область - 39

Калининградская область - 37

Псковская область - 37

Республика Коми - 36

Кемеровская область - 31

Вологодская область - 27

Удмуртская Республика - 27

Республика Ингушетия - 26

Костромская область - 25

Чеченская Республика - 20

Республика Карелия - 19

Курганская область - 18

Сахалинская область - 16

Республика Крым - 14

Республика Хакасия - 13

Магаданская область - 12

Республика Калмыкия - 11

Республика Алтай - 8

Еврейская АО - 4

Севастополь - 1

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За сутки от коронавируса выздоровело в два раза меньше россиян, чем заразилось

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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