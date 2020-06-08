За сутки от коронавируса выздоровело в два раза меньше россиян, чем заразилось

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 112 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 957 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.