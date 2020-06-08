За сутки от коронавируса выздоровело в два раза меньше россиян, чем заразилось
За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 112 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 957 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 2001
Московская область - 751
Санкт-Петербург - 326
Нижегородская область - 305
Свердловская область - 249
Воронежская область - 228
Ростовская область - 189
Красноярский край - 159
Саратовская область - 137
Республика Тыва - 131
Ханты-Мансийский АО - 129
Челябинская область - 123
Смоленская область - 122
Архангельская область - 121
Ивановская область - 117
Волгоградская область - 117
Тульская область - 114
Республика Дагестан - 112
Пензенская область - 110
Новосибирская область - 102
Орловская область - 97
Ульяновская область - 97
Брянская область - 94
Тверская область - 92
Калужская область - 89
Республика Башкортостан - 89
Ставропольский край - 88
Краснодарский край - 86
Чувашская Республика - 86
Самарская область - 86
Иркутская область - 85
Ямало-Ненецкий АО - 83
Забайкальский край - 80
Республика Саха (Якутия) - 80
Кировская область - 78
Кабардино-Балкарская Республика - 76
Рязанская область – 75
Карачаево-Черкесская Республика - 74
Белгородская область - 73
Алтайский край - 71
Ярославская область - 68
Пермский край - 67
Приморский край - 67
Оренбургская область - 66
Тамбовская область - 65
Владимирская область - 62
Курская область - 60
Липецкая область - 60
Хабаровский край - 59
Новгородская область - 58
Омская область - 58
Республика Татарстан - 53
Ленинградская область - 50
Томская область - 49
Республика Бурятия - 48
Мурманская область - 46
Амурская область - 46
Республика Мордовия - 45
Республика Адыгея - 44
Астраханская область - 44
Республика Марий Эл - 43
Камчатский край - 43
Республика Северная Осетия - 41
Тюменская область - 39
Калининградская область - 37
Псковская область - 37
Республика Коми - 36
Кемеровская область - 31
Вологодская область - 27
Удмуртская Республика - 27
Республика Ингушетия - 26
Костромская область - 25
Чеченская Республика - 20
Республика Карелия - 19
Курганская область - 18
Сахалинская область - 16
Республика Крым - 14
Республика Хакасия - 13
Магаданская область - 12
Республика Калмыкия - 11
Республика Алтай - 8
Еврейская АО - 4
Севастополь - 1