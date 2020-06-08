"Комбинат общественного питания", виновный в отравлении школьников Первоуральска, заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей

"Комбинат общественного питания" заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей из-за заболевания энтеровирусной инфекцией школьников МАОУ "СОШ №22" в Первоуральске, .

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, случай отравления едой был зафиксирован Роспотребнадзором в сентябре-ноябре 2019 г.. По результатам эпидемиологического расследования было установлено, что комбинат не оборудовал помещение для хранения овощей приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Постановлением заместителя главного государственного санитарного врача ООО "Комбинат общественного питания" по статье 6.6 КоАП РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Первоуральский городской суд оставил постановление должностного лица без изменений. Судья апелляционной инстанции Свердловского областного суда также не нашел нарушений процессуальных норм. Просьба защитника юридического лица отменить решение и прекратить производство по делу не удовлетворена.