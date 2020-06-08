Клишас объяснил, зачем нужно обнуление президентских сроков Путина

Глава рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас пояснил, почему понадобилось обнулять президентские сроки Владимира Путина. Напомним, так называемая поправка Терешковой может позволить действующему президенту переизбираться и оставаться у власти до 2036 года.

По словам Клишаса, предложение об обнулении обусловлено "переосмыслением баланса в системе сдержек и противовесов между органами публичной власти".

"Указанная норма носит переходный характер, поскольку системе нужно время для адаптации к ней", - заявил сенатор в интервью "Известиям".

"Возможность действующего президента принять участие в следующих выборах главы государства — гарантия стабильного перехода системы к новым условиям. Действующая Конституция не содержит положений, которые бы запрещали внести подобные изменения. Кроме того, итоговое решение как относительно этой поправки, так и относительно всех иных предложенных изменений будет приниматься именно гражданами", - считает Клишас.

Он также полагает, что соцопросы показывают высокую степень одобрения населением обнуления президентских сроков Путина.