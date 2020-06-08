В Тюмени коронавирус подтвержден у 13 сотрудников "Сибнефтемаш"

В Тюмени новая коронавирусная инфекция была выявлена у 13 сотрудников "Сибнефтемаш". Очаг находится под контролем - контактные определены и отстранены от работы. Об этом сообщил сегодня начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что с заболевшими контактировали 88 человек. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением и временно отстранены от работы. У них взяты тесты на COVID-19. Новых пациентов с коронавирусом пока не обнаружено.

Также на контроле остаются еще три эпидочага - Областная инфекционная клиническая больница на улице Ленина, 69. Семь случаев заражения, 123 человека контрактных, из которых 88 медиков, 35 пациентов. Еще один - тюменский детский сад № 50. Заболели два ребенка из одной семьи. Сегодня очаг будет снят с контроля, новых случаев не выявлено. Через два дня карантин будет снят в ОКБ №1 по ул. Сеймовских, 10. Там было восемь пациентов с коронавирусом. Новых заболевших не было выявлено с 28 мая.

Напомним, сегодня в Тюменской области количество больных выросло на 39 (до 1 тыс. 947).