80% американцев считают ситуацию в стране выходящей из-под контроля

По результатам опроса, который был проведен по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, около 80% жителей США считают ситуацию в стране неуправляемой.

Только 15% респондентов полагают, что ситуация, сложившаяся в стране в последние дни из-за беспорядков, находится под контролем.

Примечательно, что большинство американцев обеспокоено больше полицейским произволом, нежели беспорядками в ходе протестов, которые стали реакцией на него.

Несмотря на протесты, уровень поддержки президента страны Дональда Трампа среди афроамериканцев впервые за три года вырос до максимального значения более чем в 40%. Это показал опрос независимой электронная медиа-компания Rasmussen Reports, пишет Regnum.

Напомним, акции протеста и погромы охватили города США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от жесткого обращения полиции.

В несколько городов введены силы Нацгвардии. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Задержаны тысячи человек, им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. 7 июня Дональд Трамп поручил вывести из Вашингтона подразделения национальной гвардии, заявив, что теперь "все под контролем".