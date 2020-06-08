13 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
здание Мосгорсуда (2018) | Фото: ТАСС

Аудиторы выявили в работе Мосгорсуда и Судебного департамента при ВС нарушения на 5,2 миллиарда рублей

Счетная палата проверила исполнение бюджета за прошлый год Конституционным, Верховным и Московским городским судом, а также Судебный департамент при Верховном суде (МГС подведомственен именно ему).

Нарушения и недостатки отмечены у всех ведомств, за исключением Верховного суда, говорится в релизе по итогам проверки на сайте аудитора.

Большая часть нарушений и недостатков приходится на Судебный департамент и МГС – сумма их превышает 5,2 млрд руб.

Самые значимые нарушения зафиксированы по федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы". Судебный департамент исполняет по ней полномомчия госзаказчика. Так, не введены в эксплуатацию 12 объектов капитального строительства, между тем, расходы по ним на 1 января 2020 года составили 4,2 млрд руб. По семи объектам не разработана и не утверждена проектная документация. Речь идет о строительстве зданий для размещения районных и городских судов в регионах.  

Кроме того, Судебный департамент неэффективно распоряжался имуществом, которое находится в пользовании его подведомственных структур. Всего в 2019 году ведомство не учло или учло с нарушениями имущество балансовой стоимостью около 30 млн руб., отмечают аудиторы.

В Счетной палате отметили, что нарушения, "связанные с искажением годовой бюджетной отчетности, в том числе в Московском городском суде на сумму 4,8 млрд руб., были устранены в ходе проверки".

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Аудиторы выявили в работе Мосгорсуда и Судебного департамента при ВС нарушения на 5,2 миллиарда рублей

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Теги: мосгорсуд, судебный департамент, проверка, нарушения, строительство, счетная палата, аудит



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