13 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области отменили более 3 тысяч проверок предприятий из-за ситуации с коронавирусом

В рамках мер поддержки бизнеса в связи с COVID-19 органы контроля Свердловской области исключили из планов 3 тыс. 181 проверку предприятий малого и среднего бизнеса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на рабочей группе по координации реформы контрольной и надзорной деятельности заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов напомнил, что президент России Владимир Путин четко обозначил, что бизнес не должен пострадать из-за ситуации с коронавирусом, нужно максимально избавить предпринимателей от проверок и долговой нагрузки.

Олег Чемезов(2019)|Фото: Накануне.RU

"Правительством Свердловской области был принят целый ряд документов, вводящих ограничения на проверки предпринимателей. Региональными и федеральными органами контроля исключены из планов 3181 проверка, а внеплановые проверки могут проводиться при условии их согласования с органами прокуратуры в соответствии с оговоренными в 438 постановлении Правительства РФ случаях. Это угроза жизни и здоровью людей, проверка устранения нарушений, влекущих угрозу вреда жизни и здоровью граждан. Внеплановые проверки без согласования прокуратуры могут быть проведены только по прямому поручению президента и Правительства Российской Федерации", - сказал Олег Чемезов.

(2019)|Фото: gubernator96.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх рассказала, что жалобы от предпринимателей на проверки продолжают поступать. 90% жалоб – на проверки федеральных органов, остальные 10% – на проверки региональных и муниципальных контролирующих органов.

При обсуждении ситуации был сделан вывод о том, что претензии в основном касаются неисполнения предпринимателями санитарных требований в особый период. Чемезов поручил органам контроля поработать над доступностью и качеством разъяснительной работы с бизнесом.

"Давление на бизнес в текущих условиях недопустимо, ключевая задача органов власти – в период восстановления работы организаций помочь предпринимателям в реализации повышенных санитарных требований. Необходимо разъяснять предпринимателям их право на отсрочку исполнения выданных предписаний и применять предупреждение во всех установленных законодательством случаях", - завершил заседание Олег Чемезов.

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В Свердловской области отменили более 3 тысяч проверок предприятий из-за ситуации с коронавирусом

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Теги: проверки, бизнес, предприятия, отмена



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