13 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Аварийное жилье (2018) | Фото: permkrai.ru

Жители Перми получат 2 миллиарда рублей в виде социальной выплаты для приобретения нового жилья

Для жителей Перми, проживающих в аварийных домах, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", из регионального и федерального бюджетов выделено 2 млрд руб. в виде социальных выплат на приобретение нового жилья. Размер выплаты в 2020 г. составляет 50,5 тыс. руб. за 1 кв.м. Таким образом, в текущем году предусмотрено расселение 39,9 тыс. кв. м. аварийного жилья и порядка 2,4 тыс. человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми, договоры купли-продажи необходимо подать в Единый центр приема граждан до 1 сентября. Переселение происходит по двум действующим в городе программам. Так, собственникам предоставляется выплата в размере рыночной стоимости жилого помещения. Нанимателям с муниципальным жильем – социальная выплата в размере 50,5 тыс. руб. за 1 кв. м. или другое благоустроенное жилье в черте города в общей площадью равной прежнему жилью.

Единый центр приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья расположен по адресу: улица Екатерининская, 63. Все специалисты ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефону: 207-50-97. С полным списком домов, жители которых смогут получить социальную выплату в 2020 г.

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Жители Перми получат 2 миллиарда рублей в виде социальной выплаты для приобретения нового жилья

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Теги: социальные выплаты, аварийное жилье, переселение



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