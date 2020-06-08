Стрелявших в инкассаторов налетчиков задержали в Красноярске

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске. Операция прошла одновременно в разных районах города при силовой поддержке Росгвардии.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны трое ранее не судимых мужчин.

Нападение произошло 30 мая, двое инкассаторов получили тяжелые огнестрельные ранения. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Сбербанк объявил о вознаграждении в размере миллиона рублей за информацию о преступниках.

В прошлом году в Подмосковье двое неизвестных совершили разбойное нападение на инкассаторов, было похищено 15 млн рублей. Инцидент произошел в городском округе Щелково, нападавшие скрылись на автомобиле BMW.