Из-за коронавируса остановлен водный маршрут между Югрой и Ямалом

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Северречфлот, теплоход (2018) | Фото: Корабел.ру

Из-за коронавируса остановлен водный маршрут между Югрой и Ямалом

Из-за продления мер самоизоляции в Югре приостановлен водный маршрут Березово - Салехард - Мужи и обратно, - сообщили Накануне.RU в ямальском департаменте транспорта.

Ограничения введены для борьбы с распространением коронавируса. Действовать они будут до первого этапа смягчения карантинных мер в Ханты-Мансийском автономном округе.

Напомним, режим самоизоляции в Югре продлен до 15 июня. В Сургутском районе были введены новые меры безопасности для нераспространения коронавируса. Новый документ предусматривает переформирование Лянторской городской больницы в инфекционный стационар и развертывание за сутки инфекционного стационара на базе Нижнесортымской городской больницы.

Предполагается непрерывное медицинское наблюдение за вахтовыми работниками на карантинных объектах и закрепление зон медобслуживания объектов размещения вахтового персонала в Сургутском районе.

До 9 июня в правительство Югры должны быть внесены предложения по изменению схемы коечного фонда и расстановки кадров в медорганизациях. Также распоряжением предусмотрены рекомендации для ПАО "Сургутнефтегаз" и другие меры.

Ранее сообщалось, что Сургут продолжает лидировать в округе по количеству новых больных коронавирусом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из-за коронавируса остановлен водный маршрут между Югрой и Ямалом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, covid19, водный маршрут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети