Из-за коронавируса остановлен водный маршрут между Югрой и Ямалом

Из-за продления мер самоизоляции в Югре приостановлен водный маршрут Березово - Салехард - Мужи и обратно, - сообщили Накануне.RU в ямальском департаменте транспорта.

Ограничения введены для борьбы с распространением коронавируса. Действовать они будут до первого этапа смягчения карантинных мер в Ханты-Мансийском автономном округе.

Напомним, режим самоизоляции в Югре продлен до 15 июня. В Сургутском районе были введены новые меры безопасности для нераспространения коронавируса. Новый документ предусматривает переформирование Лянторской городской больницы в инфекционный стационар и развертывание за сутки инфекционного стационара на базе Нижнесортымской городской больницы.

Предполагается непрерывное медицинское наблюдение за вахтовыми работниками на карантинных объектах и закрепление зон медобслуживания объектов размещения вахтового персонала в Сургутском районе.

До 9 июня в правительство Югры должны быть внесены предложения по изменению схемы коечного фонда и расстановки кадров в медорганизациях. Также распоряжением предусмотрены рекомендации для ПАО "Сургутнефтегаз" и другие меры.

Ранее сообщалось, что Сургут продолжает лидировать в округе по количеству новых больных коронавирусом.