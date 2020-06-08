На Ямале прокуратура проводит проверку из-за нового бунта вахтовиков

Прокуратура Ямальского района проверяет информацию о нарушении трудовых прав работников компании "Арктик Катеринг Сервис" ("АКС"), которая является подрядчиком "Ямал СПГ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Проверочными мероприятиями будет дана оценка соблюдению руководством ООО "АКС" трудовых прав граждан, обеспечению безопасных условий труда, в том числе исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, ранее в ямальском поселке Сабетта произошел новый протест – на этот раз выступили вахтовики компании "АКС". Видео с их обращением опубликовано на канале "Сабетта северная жизнь" в YouTube. В нем вахтовики утверждают, что находятся на работе свыше 90 дней, и это является нарушением Трудового кодекса.

"Нас никто менять не собирается. Мало того, что нас никто не собрал и не поблагодарил за нашу работу, никакого повышения зарплаты не было", - заявляет одна из сотрудниц. Они настаивают на проверке своей компании и всей ее бухгалтерии. Также работники утверждают, что руководство компании якобы "устроило пандемию", завезя к ним больного коронавирусом, при этом, по их словам, никаких лекарств и масок им не выдают.

Добавим, что на сайте "Правда работников" отзывы о компании АКС - исключительно негативные, но с пандемией коронавируса не связанные. Люди жалуются на "скотское отношение" и на плохие условия работы.

Накануне.RU пока не удалось связаться с представителями подрядчика.

Напомним также, что ранее в Сабетте протестовали вахтовики компании "Велесстрой", которая является подрядчиком НОВАТЭКа. Они также требовали отправки домой.