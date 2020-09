В Сиэтле машина въехала в толпу протестующих

Полиция Сиэтла сообщила, что нападавший арестован. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, других пострадавших и жертв нет.

Местные СМИ сообщают, что акция протеста продолжилась после инцидента. Митинги и погромы продолжаются в США вторую неделю. Поводом для их начала стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда: его во время задержания задушили полицейские.

A man drove through 11th and hit a barricade. He exited his car and flashed a gun. The police say they have the man in custody and have the gun. They asked for anybody who is hurt to come to the barricade. A man was on the ground on 11th and Pine. He’s up now. pic.twitter.com/47eZZOvG59