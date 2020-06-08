В Прикамье потерпел крушение мотодельтолёт, пилот которого совершал незаконный полёт

Недалеко от одного из сёл Пермского края потерпел крушение мотодельтолёт, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Аварийная посадка произошла утром 7 июня возле села Берёзовка в районе 33 км трассы Кунгур – Соликамск. По предварительным данным, пилот устроил несанкционированный полёт на мотодельтолёте. В результате аварийной посадки пострадавший получил травмы, он госпитализирован.

Следователи начали проверку ситуации.