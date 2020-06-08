13 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
(2011) | Фото:Накануне.RU

Нефть Brent отыграла три месяца: баррель поднялся выше $40 впервые с 6 марта

Североевропейская марка нефти Brent выросла в цене до $43 за баррель впервые с 6 марта 2020 года. Это данные торгов на лондонской бирже ICE. К предыдущему торговому дню баррель вырос почти на 2%. Такую же динамику показывает американская марка WTI – она выросла до $40 за баррель. Напомним, после срыва сделки ОПЕК+ весной этого года цены на нефть в какие-то моменты достигали отрицательных значений, нефтехранилища были переполнены. С оживлением экономики и заключением сделки ОПЕК+ цены подросли.
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На прошлой неделе министры энергетики стран ОПЕК+ согласились продлить сделку минимум на месяц – до конца июля.

В конце апреля Банк России прогнозировал, что средняя цена нефти марки Urals будет в 2020 году около $27 за баррель.

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Нефть Brent отыграла три месяца: баррель поднялся выше $40 впервые с 6 марта

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Теги: brent, баррель, нефть, фьючерсы, urals



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