Нефть Brent отыграла три месяца: баррель поднялся выше $40 впервые с 6 марта

Североевропейская марка нефти Brent выросла в цене до $43 за баррель впервые с 6 марта 2020 года. Это данные торгов на лондонской бирже ICE. К предыдущему торговому дню баррель вырос почти на 2%. Такую же динамику показывает американская марка WTI – она выросла до $40 за баррель. Напомним, после срыва сделки ОПЕК+ весной этого года цены на нефть в какие-то моменты достигали отрицательных значений, нефтехранилища были переполнены. С оживлением экономики и заключением сделки ОПЕК+ цены подросли.