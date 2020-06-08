В трех районах Красноярского края из-за паводков ввели режим ЧС

На территории Партизанского, Манского и Ермаковского районов Красноярского края введен режим ЧС муниципального характера – там из-за сильных дождей произошел подъем рек.

По данным МЧС, в четырех населенных пунктах подтоплен 21 жилой дом и 53 приусадебных участка.

6 июня из-за большого количества осадков частично затопило поселки Колбинский в Манском и Мина в Партизанском районах. Для размещения эвакуированных жителей подготовлены четыре временных пункта. Как сообщает Regnum, в поселениях есть необходимый запас медикаментов и продуктов.

Накануне на 65-м километре дороги Партизанское - Мина из-за сильных дождей частично разрушился автомобильный мост. Транспортное сообщение с пятью селами через реку Малый Кой осуществляется по другой дороге - через Манский район. Кроме того, на 50-м километре этой же дороги подмыло второй мост.