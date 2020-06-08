В Свердловской области прогнозируют риск природных пожаров

С 8 по 10 июня в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность.

Как сообщили Накануне.RU в областном ГУ МЧС, прогнозируется 4-й класс горимости леса по региональной шкале. В связи с этим значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения.

Главное управление МЧС по Свердловской области просит особенно строго соблюдать требования особого противопожарного режима, который продолжает действовать на всей территории Среднего Урала. При возникновении пожара следует незамедлительно сообщить о нем по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или по единому телефону вызова экстренных служб "112".