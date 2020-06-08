В Челябинской области за сутки коронавирус выявили у 147 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 147 новых случаев COVID-19, два человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 3 тыс. 993 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 53 человека. За сутки были выписаны из больниц 66 человек, всего в регионе выздоровели 1 тыс. 867 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались два человека. Это мужчины 68 лет и женщина 64 лет.