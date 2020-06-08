В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Правительство получило законопроект, разработанный депутатами Госдумы от ЛДПР, в котором предлагается ввести нижний порог почасовой оплаты труда. Это позволит защитить права работающих по срочным договорам и неполный день. При этом для других целей применение этого стандарта не допускается, передает РИА Новости.

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Эта сумма, считают авторы законопроекта, должна ежегодно индексироваться. Сейчас минимальная почасовая оплата зависит от МРОТ. Так, в мае-июле 2020 года она составляет от 89,85 до 65,92 руб.

Напомним, в мае Госдума хоть и разрешила правительству в 2020 году фактически взять на себя полномочия Трудового кодекса и регулировать трудовые отношения, многие депутаты из оппозиционных партий высказывали опасения, что кабмин может узурпировать право изменять такие отношения.