На Первом канале вместо титров из "Брата-2" под "Гудбай, Америка" показали погромы в США

Кинопродюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование кадров беспорядков в США вместо финальных титров фильма "Брат 2".

По мнению продюсера фильма, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.

"Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают", - заявил Сельянов "Газете.Ru".

Первый канал 7 июня в честь 20-летия "Брат - 2" показал картину, совместив финальную часть кинофильма, где звучит песня "Гудбай, Америка", с новостным сюжетом о протестах в США.

Акции протеста, вылившиеся в беспорядки, не прекращаются в США с конца мая. Они начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. В несколько городов введены силы Нацгвардии. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Задержаны тысячи человек, им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

CNN сообщила, что секретная служба поместила Дональда Трампа и его окружение в подземный бункер недалеко от Белого дома после того, как в Вашингтоне начали собираться на протестную акцию демонстранты.

Экс-советник по национальной безопасности бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в США.