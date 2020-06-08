В Уральской ассоциации туризма сомневаются, что международное авиасообщение возобновится 15 июля

В Уральской ассоциации туризма прокомментировали планы крупных российских авиакомпаний возобновить международное авиасообщение с 15 июля.

Сообщалось, что это будет возможным при соблюдении на борту строгих санитарных правил, а также сокращении числа заболевших коронавирусной инфекцией. По прогнозам, первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ.

Как рассказал Накануне.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, если этим планам суждено сбыться, то это бы кардинально развернуло ситуацию в туротрасли в лучшую сторону.

"В любом случае хронология и последовательные шаги, которые предстоит предпринять, не вписываются в дату 15 июля. В первую очередь предстоит возобновить внутренние авиаперелеты, затем – с республиками бывшего Советского Союза и дружественными государствами. И только после этого можно говорить о регулярных перелетах в небольших количествах по более массовым направлениям", - отметил он.

По его словам, после этого нужно наблюдать не менее двух недель, чтобы не было ухудшения эпидемиологической ситуации. Поэтому, по мнению эксперта, возобновление международного авиасообщения с 15 июля крайне маловероятно.

"Мы надеемся на начало августа. При этом важно понимать, что международные перелеты будут открываться двумя сторонами. И в связи с этим нужно будет учитывать множество факторов", - заключил Михаил Мальцев.