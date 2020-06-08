В Приморье ищут мужчину, который загорал в чаше Вечного огня

В городе Артем Приморского края выясняют личность мужчины, который лежал в чаше Вечного огня на мемориале жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и курил.

Видео появилось 7 июня в соцсетях. Следователи выясняют все обстоятельства осквернения мемориального комплекса, пишет Regnum. Кроме того, проверку ведут в полиции.

Это далеко не первый подобный инцидент в стране за последнее время. Напомним, в Нижнем Тагиле были задержаны ученики седьмого класса, которые затушили водой из бутылки Вечный огонь.

В Черноголовке (Московская область) мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны – он сломал и выбросил красную звезду, расшвыривал ногами цветы, при этом не прятал лицо и попал на видео. В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне.