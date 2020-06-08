Определён подрядчик, который за 710 миллионов отремонтирует участок трассы Сургут – Салехард

Стало известно, какая компания отремонтирует участок трассы Сургут – Салехард. Цена контракта – 710 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Лот, напомним, ранее появился на портале госзакупок. Начальная цена контракта – 710 млн руб., сумма аванса – 10%. Среди требований к подрядчику – наличие в последние три года исполненного контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или снос линейного объекта.

Заявку подала одна компания - "Мостострой-11". Её предложение оказалось равно сумме начальной (минимальной) цены контракта. Она и займётся ремонтом.

Ранее в Югре аналогичным образом начали поиск компании, которая отремонтирует часть расположенного под Сургутом моста через Юганскую Обь.