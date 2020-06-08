Новые свидетели сообщили о присутствии истребителей в небе при крушении MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, опубликовали на YouTube новое видео со свидетелями крушения малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

Очевидцы сообщили, что во время крушения лайнера в небе находились военные самолеты.

Житель поселка Ольховчик Роман сообщил, что "взрыва не видел", но "звук слышал, хлопки". По его словам, "потом истребитель пошел в сторону Дебальцево".

"Мы потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили", – заявил он.

На пресс-конференции в Гааге Ерлашова по видеосвязи заявила, что "расследование Совместной следственной группы нельзя назвать удовлетворительным".

По ее словам, "информация о "Буке", запустившим ракету, будь он российский, повстанцев или украинский, очень расплывчатая", передает ТАСС.

9 марта в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года пассажирского самолета Малазийских авиалиний на востоке Украины.

В судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. При этом никто из них не будет присутствовать на суде.

На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который якобы присутствовал при выстреле ракетой "Бук". Это доброволец из России, который летом 2014 года служил в одной из частей ополчения.

Напомним, представители Объединенной следственной группы, огласив имена обвиняемых, не смогли объяснить, кем и как была установлена принадлежность "Бука", из которого сбили самолет, к России.