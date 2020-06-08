13 Сентября 2020
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ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

На сайте голосования по поправкам в Конституцию после публикаций в СМИ появился пункт про "обнуление" Путина

Создатели сайта для электронного голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru) все-таки внесли в список предлагаемых к одобрению поправок пункт об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Изначально эта поправка (известная также как поправка Терешковой) не упоминалась в разделе об изменениях в основной закон страны, на что обратило внимание издание "Ведомости".

Теперь текст дополнен такой фразой: "Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок".

Ситуацию с "исчезновением" такого важного пункта с официального сайта голосования его создатели и Центральная избирательная комиссия России пока никак не прокомментировали, передает РБК.

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На сайте голосования по поправкам в Конституцию после публикаций в СМИ появился пункт про "обнуление" Путина

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Теги: электронное голосование, поправки в конституцию, владимир путин, обнуление президентских сроков



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