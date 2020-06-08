13 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале прокуратура помогла врачам получить стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом

На Среднем Урале после вмешательства прокуратуры медработникам перечислены стимулирующие выплаты за помощь пациентам с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что четырем фельдшерам отделения "скорой помощи" в Тавде, оказывавшим медицинскую помощь людям, у которых выявлена коронавирусная инфекция, данные выплаты за апрель 2020 года были произведены не в полном объеме. После этого прокуратура внесла представление в адрес главного врача Тавдинской центральной районной больницы с требованием об устранении нарушений.

В итоге медицинским работникам были доначислены и произведены установленные губернатором Свердловской области выплаты за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в размере свыше 100 тысяч рублей. А выплаты, предусмотренные Правительством РФ, были произведены им в минувшую пятницу.

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На Среднем Урале прокуратура помогла врачам получить стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом

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Теги: выплаты, врачи, коронавирус, прокуратура



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